Premier League: Droht dem FC Chelsea der Zwangsabstieg? Verkauf von Abramowitsch stockt

Spielt der FC Chelsea nächstes Jahr noch in der Premier League? (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Premier League)

Die Ursache laut des englischen Boulevardblatts Daily Star : Der aktuelle Besitzer Roman Abramowitsch soll nämlich nun doch darauf bestehen, dass sein Kredit in Höhe von 1,6 Milliarden Pfund bezahlt wird. Dieser Forderung will der Verein laut Daily Star nachkommen.

So sollen die Schulden von Chelseas Mutterkonzern, Fordstam Ltd, an Camberley International Investments (CII) ausgezahlt werden sollen.