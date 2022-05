Champions League, Real Madrid - Manchester City: Karim Benzema stellt Ronaldo-Rekord ein

Was für eine Champions-League-Nacht für Real Madrid! Und Karim Benzema hat seine nächste Weltklasse-Show abgeliefert ... (BERICHT: Real in Ekstase - und Alaba perplex: „Das ist geisteskrank!“)

Der französische Star-Stürmer der Königlichen erzielte in der Verlängerung das letztlich entscheidende 3:1 gegen Manchester City und schoss sein Team so einmal mehr in die nächste Runde, ins Finale!