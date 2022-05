Anzeige

AEW Dynamite: Ex-WWE-Riese Big Cass debütiert - und wird abgefertigt Ex-WWE-Riese bei AEW abgefertigt

W. Morrissey, der frühere Big Cass, agierte bei AEW Dynamite als Söldner für MJF © AEW

Martin Hoffmann

Der frühere Big Cass taucht bei AEW Dynamite auf - dient dort aber nur als Aufbaugegner für ein aufstrebendes Eigengewächs.

Wer genau hingehört hatte, wusste es schon vergangene Woche, nun hat es sich bewahrheitet: Ein ehemaliger WWE-Riese hat sein Debüt für Konkurrent AEW gefeiert - ein einmaliges Gastspiel oder wird doch noch mehr draus?

Bei der TV-Show Dynamite wurde W. Morrissey, der ehemalige Big Cass, wie erwartet als der Söldner enthüllt, den Bösewicht MJF auf seinen Ex-Bodyguard Wardlow hetzte. (NEWS: Alle Neuigkeiten zu AEW)

Morrissey - angekündigt als William Morrissey - ist unter Vertrag bei der kleineren Liga Impact Wrestling (früher: TNA), mit der AEW zwar nicht mehr dauerhaft, aber immer noch punktuell kooperiert.

Wie mit Blick auf die Story zwischen MJF und Wardlow zu erwarten war, besiegte Wardlow Morrissey mit einer Powerbomb (nur einer statt der üblichen „Symphony“ aus mehreren), auf weitere Auftritte Morrisseys deutet zunächst also erstmal nichts hin. Für 2,08-Meter-Mann Morrissey war es dennoch eine dankbare Gelegenheit, sich erstmals seit seinem WWE-Aus 2018 und den dramatischen Ereignissen danach auf ganz großer Wrestling-Bühne zu zeigen.

Big Cass und Enzo Amore verspielten bei WWE Kredit

Der frühere Big Cass hatte bei WWE ein populäres Tag Team mit Enzo Amore gebildet, beide verspielten bei WWE jedoch aus unterschiedlichen Gründen ihren Kredit und handelten sich ihre Entlassungen ein.

Morrissey machte nach seinem WWE-Aus schwere Alkoholprobleme öffentlich und wandte sich an Wrestling-Legende Diamond Dallas Page, der schon diversen Stars - unter anderem dem in diesem Jahr verstorbenen „Razor Ramon“ Scott Hall oder den bei AEW als Manager aktiven Jake „The Snake“ Roberts bei Suchtproblemen geholfen hatte.

Im Herbst 2019 erlitt Morrissey einen Rückfall, der in einem öffentlichen Eklat bei einer Independent-Show endete - danach zog er sich monatelang aus der Öffentlichkeit zurück, ehe er 2020 in starker körperlicher Form wieder auftauchte und inzwischen bei Impact eine feste Größe ist.

Sieger Wardlow bei AEW auf dem Weg zum Topstar

Auffällig: Bei einer Zwischenoffensive Morrisseys rief ein Teil der Fans „We want Enzo“ und bekam von anderen „No we don‘t“ als Antwort - Morrisseys langjähriger Partner ist als Wrestler und Person höchst umstritten.

Letztlich mündete das Match in einer Fortführung der MJF-Wardlow-Fehde: MJF stellte Wardlow ein Match in Aussicht, mit dem er sich aus seinem Vertrag mit ihm und den damit verbundenen Schikanen herauskämpfen kann. Muskelpaket Wardlow gilt bei AEW als potenzieller Topstar der Zukunft und wird aktuell entsprechend aufgebaut.

Die weiteren Highlights:

- In zwei weiteren Quali-Matches für das Owen Hart Foundation Tournament lösten Jeff Hardy mit einem Sieg über Bobby Fish und Rey Fenix in einem spektakulären Match gegen den jungen Highflyer-Kollegen Dante Martin ihre Turnier-Tickets.

Das Teilnehmerfeld ist inzzwischen fast komplett: Nummer 8, der Erstrundengegner von Samoa Joe, wird ein „Joker“, also ein Überraschungsmann.

- Der von einer Corona-Infektion genesene World Champion Hangman Page hielt vor seinem Titelmatch gegen CM Punk beim Pay Per View Double or Nothing eine überraschend aggressive Promo-Ansprache, in der er einige Giftpfeile gegen Punk absonderte und ihm eine „Zerstörung“ ankündigte.

- Als viertes Match für DoN neben Page vs. Punk und den beiden Owen-Hart-Cup-Finals wurde ein Damentitelmatch zwischen Thunder Rosa und der Nummer-1-Herausforderin Serena Deeb fixiert. Deeb - bei WWE einst als kahle Jüngerin von Punk in dessen Straight Edge Society zu sehen - hatte zuletzt mit einem Sieg über Dauerrivalin Hikaru Shida Rückenwind gewonnen.

- In einem weiteren Segment, das für Aufhorchen sorgte, suchten die Varsity Blonds Brian Pillman Jr. und Griff Garrison die Konfrontation mit dem House of Black um Malakai Black - wobei sich die lang angedeutete Hinwendung von Blonds-Begleiterin Julia Hart zu Black und Co. zu vollziehen schien. Hart zögerte jedoch und letztlich löste die Ankunft des Death Triangle die Situation auf.

- Im Hauptkampf der Show regelte AEW endgültig die Titelverhältnisse bei der von ihr aufgekauften Liga ROH: Die ebenfalls bei Impact unter Vertrag stehende Deonna Purrazzo verlor ihren Titel an Mercedes Martinez, die sich bereits eine Interims-Version des Gürtels gesichert hatte und nun unumstrittene Trägerin ist.

Die Ergebnisse von AEW Dynamite am 4. Mai 2022:

Owen Hart Foundation Tournament Qualifying Match: Jeff Hardy besiegt Bobby Fish

The Blackpool Combat Club besiegen Angelico, The Butcher & The Blade

Wardlow besiegt William Morrissey

Chris Jericho besiegt Santana

Owen Hart Foundation Tournament Qualifying Match: Rey Fenix besiegt Dante Martin