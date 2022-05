NHL Playoffs: Leon Draisaitl trifft und siegt - Oilers gleichen aus

NHL: Leon Draisaitl trifft - Edmonton Oilers gleichen aus

Draisaitl eröffnete den Torreigen zu Beginn des zweiten Drittels mit seinem Treffer zum 1:0. Danach war der Bann gebrochen, die Partie beim Stand von 3:0 bereits vor dem Schlussabschnitt praktisch entschieden. In der Best-of-seven-Serie stellten die Oilers damit auf 1:1, Spiel drei findet in der Nacht zu Samstag statt.

Draisaitl will mit den Oilers in dieser Saison an die erfolgreiche Ära des Klubs mit dem legendären Wayne Gretzky anknüpfen. „Es gibt niemanden, der es mehr will als wir Spieler“, hatte Draisaitl vor dem Start in die Playoffs gesagt: „Wir wollen die Mannschaft sein, die diese Zeiten wieder zurückbringt.“