Champions League, Real Madrid - Manchester City: Salah von Liverpool will "Rechnung begleichen"

Was für ein dramatisches Champions-League-Halbfinale!

Damit untermauerte der 29 Jahre alte Ägypter seine Rachegelüste. Schon vor dem Aufeinandertreffen Real vs. City hatte er sich diesen Ausgang gewünscht: „Wenn ich ehrlich bin, will ich gegen Madrid spielen“, hatte Salah bei BT Sport gesagt: „Wir haben das Finale schon mal gegen Madrid verloren ( 1:3 im Endspiel 2018; Anm. d. Red. ). Ich will gegen sie spielen und hoffe, dass wir diesmal gewinnen.“ (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)

Champions League: Mohamed Salahs bittere Erinnerungen an Real Madrid

Der damalige Real-Kapitän Sergio Ramos (heute Paris Saint-Germain) hatte Salah in einem Zweikampf hart angegangen, am Arm festgehalten und zu Boden gerungen. Dabei verletzte sich der Ägypter an der Schulter und verließ anschließend mit Tränen in den Augen das Feld.