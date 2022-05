Niederberger: "Gott sei Dank hat es funktioniert"

Matias Niederberger hielt seinen Kasten sauber und hatte enormen Anteil an der erfolgreichen Titelverteidigung der Eisbären Berlin in der DEL.

Matias Niederberger hielt seinen Kasten sauber und hatte enormen Anteil an der erfolgreichen Titelverteidigung der Eisbären Berlin in der Deutschen Eishockey Liga (DEL), nach dem 5:0 im vierten Finale bei Red Bull München wollte der Nationaltorhüter aber nicht viele Worte über seine Leistung verlieren. "Ich habe alles gegeben, was ich hatte. Gott sei Dank hat es funktioniert", sagte Niederberger (29) bei MagentaSport.