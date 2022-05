Hilfe für Ukrainer: Beachvolleyballer spielen in Düsseldorf

Benefiz-Turnier für die Ukraine in Düsseldorf © D.SPORTS / Kenny Beele/D.SPORTS / Kenny Beele/D.SPORTS / Kenny Beele

Kira Walkenhorst und ihre Partnerin Anna Grüne treten in Düsseldorf bei einem Beachvolleyball-Turnier für den guten Zweck an.

Rio-Olympiasiegerin Kira Walkenhorst und ihre Partnerin Anna Grüne treten mit zwei weiteren deutschen Frauen-Nationalteams in Düsseldorf bei einem Beachvolleyball-Turnier für den guten Zweck an. Der Erlös der Veranstaltung am 15. Mai auf den Outdoor-Plätzen der Halle Mensch kommt drei ukrainischen Teams zu, die ebenfalls mitspielen werden.