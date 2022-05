3. Liga: 1. FC Saarbrücken – FSV Zwickau (Samstag, 14:00 Uhr)

Entgegen dem Trend – der 1. FC Saarbrücken schaffte in den letzten fünf Spielen nicht einen Sieg – soll für die Gastgeber im Duell mit dem FSV Zwickau wieder ein Erfolg herausspringen. Beim FC Viktoria 1889 Berlin gab es für Saarbrücken am letzten Spieltag nichts zu holen. Am Ende stand eine 1:2-Niederlage. Zwickau trennte sich im vorigen Match 0:0 von Türkgücü München. Das Hinspiel ging 2:1 zugunsten des 1. FC Saarbrücken aus.