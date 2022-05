3. Liga: SV Meppen – Eintracht Braunschweig (Samstag, 14:00 Uhr)

Beim kommenden Gegner von Meppen stimmte zuletzt der Ertrag. Ist das Heimteam für das Aufeinandertreffen mit Braunschweig gewappnet? Am vergangenen Spieltag verlor der SV Meppen gegen die Würzburger Kickers und steckte damit die 15. Niederlage in dieser Saison ein. Letzte Woche siegte Braunschweig gegen den 1. FC Magdeburg mit 2:1. Somit nimmt Eintracht Braunschweig mit 68 Punkten den zweiten Tabellenplatz ein. Gelingt Meppen gegen Eintracht Braunschweig die Revanche? Nach dem 0:5 im Hinspiel hat man noch eine Rechnung offen mit den Hausherren.

Als bequemer Gegner gilt der SV Meppen nicht. 146 Gelbe Karten kassierte Meppen schon in der laufenden Saison. Eine gemütliche Vorstellung wird es für Eintracht Braunschweig demnach nicht werden. Meppen verlor mit den letzten Spielen etwas an Boden. Zwar steht man noch immer im Mittelfeld der Tabelle, doch sammelte man in den vorherigen fünf Begegnungen nur drei Punkte ein. Braunschweig tritt mit einer positiven Bilanz von 13 Punkten aus den letzten fünf Spielen an.