2. Liga: SSV Jahn Regensburg – 1. FC Heidenheim 1846 (Samstag, 13:30 Uhr)

Gegen den 1. FC Heidenheim 1846 soll dem SSV Jahn Regensburg das gelingen, was den Gastgebern in den letzten fünf Spielen verwehrt blieb – die optimale Punkteausbeute. Der SSV kam zuletzt gegen SG Dynamo Dresden zu einem 1:1-Unentschieden. Am letzten Spieltag kassierte Heidenheim die zwölfte Saisonniederlage gegen Fortuna Düsseldorf. Das Hinspiel war eine klare Angelegenheit gewesen. Der 1. FC Heidenheim 1846 hatte mit 3:0 gewonnen.