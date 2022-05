Bundesliga: TSG 1899 Hoffenheim – Bayer 04 Leverkusen (Samstag, 15:30 Uhr)

In den letzten sieben Spielen sprang für Hoffenheim nicht ein Sieg heraus. Gegen Bayer 04 Leverkusen soll sich das ändern. Zuletzt kassierte die TSG 1899 Hoffenheim eine Niederlage gegen den Sport-Club Freiburg – die zwölfte Saisonpleite. Bayer siegte im letzten Spiel gegen Eintracht Frankfurt mit 2:0 und liegt mit 58 Punkten weit oben in der Tabelle. Im Hinspiel waren beide Mannschaften mit einem 2:2-Unentschieden auseinandergegangen.

Die TSG befindet sich mit 46 Zählern kurz vor dem Abschluss der Saison im Niemandsland der Tabelle. Mit dem Gewinnen tat sich die Heimmannschaft zuletzt schwer. In sieben Spielen wurde nicht ein Sieg davongetragen.

Die Stärke von Leverkusen liegt in der Offensive – mit insgesamt 74 erzielten Treffern. Die Bilanz der Gäste nach 32 Begegnungen setzt sich aus 17 Erfolgen, sieben Remis und acht Pleiten zusammen. Die passable Form von Bayer 04 Leverkusen belegen zehn Zähler aus den letzten fünf Begegnungen.

Insbesondere den Angriff von Bayer gilt es für Hoffenheim in Schach zu halten. Durchschnittlich lässt Leverkusen den Ball mehr als zweimal pro Partie im Netz zappeln. Körperlos agierte die TSG in dieser Spielzeit beileibe nicht, wie der Blick in die Kartenstatistik (81-0-0) bestätigt. Ob sich Bayer 04 Leverkusen davon beeindrucken lässt?