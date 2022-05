Bundesliga: SpVgg Greuther Fürth – Borussia Dortmund (Samstag, 15:30 Uhr)

Den Gastgebern steht gegen den BVB eine schwere Aufgabe bevor. Zwar blieb die SpVgg nun seit zehn Partien ohne Sieg, aber gegen den 1. FC Union Berlin trennte man sich zuletzt wenigstens mit einem 1:1-Remis. Dortmund erntete am letzten Spieltag nichts und ging mit 3:4 als Verlierer im Duell mit dem VfL Bochum 1848 hervor. Das Hinspiel entschied Borussia Dortmund mit 3:0 klar für sich.

Kurz vor Saisonende belegt der BVB mit 63 Punkten den zweiten Tabellenplatz. Die Stärke der Gäste liegt in der Offensive – mit insgesamt 80 erzielten Treffern.

Schlechteste Defensive der Liga empfängt die geballte Offensivfreude: Das Aufeinandertreffen von Fürth mit Dortmund steht unter klaren Vorzeichen. Mit 20 Siegen war Borussia Dortmund genauso häufig erfolgreich, wie SpVgg Greuther Fürth in dieser Spielzeit verlor. Damit dürfte auch klar sein, wer in dieser Partie den Ton angeben will.