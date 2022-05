Champions League: Real Madrid besiegt Manchester City - Benzema trifft, Finale gegen FC Liverpool

Die Königlichen siegten mit 3:1 nach Verlängerung, nachdem sie in der regulären Spielzeit zunächst 0:1 in Rückstand gelegen hatten. Erst in der 90. Minute erzielte der eingewechselte Rodrygo den Ausgleich. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)

Benzema tritt als Gefoulter an

Nur eine Minute später (90.+1) ließ der Brasilianer das 2:1 folgen. Das bedeutete: Verlängerung. ManCity war durch Riyad Mahrez in der 73. Minute in Führung gegangen.

In den folgenden 30 Minuten konnte das Team von Trainer Carlo Ancelotti die Führung ausbauen. Niemand Geringeres als Karim Benzema schoss per Foulelfmeter das 3:1 und damit das entscheidende Tor zum Finale (95.). Der Franzose war zuvor durch Rúben Dias gefoult worden.

Das Hinspiel hatten die Citizens in einer atemberaubenden Partie mit 4:3 gewonnen. Bereits am Dienstag hatte sich der FC Liverpool gegen den FC Villarreal durchgesetzt. Das Endspiel findet am 28. Mai in Paris statt.