Europa League: Es brodelt zwischen Eintracht Frankfurt und West Ham United

Zwischen Eintracht und West Ham brodelt es vor Anpfiff

So will Frankfurt das Finale klarmachen

Nicht umsonst werden rund 6.000 Fans der Hammers in Frankfurt erwartet. 3.000 sind mit Tickets für das Stadion ausgestattet, die andere Hälfte will außerhalb der Tore dabei sein und das Team supporten. Ein Fanmarsch ist geplant, die Frankfurter hatten eine Woche zuvor mit ihrer weißen Menschenkette bleibenden Eindruck hinterlassen.

Europa League beherrscht Schlagzeilen in Frankfurt

Die Polizei weiß also, was auf sie zukommt. Sie wird den Tag gut und intensiv begleiten müssen, eine geplante Bootstour der West-Ham-Anhänger wurde bereits untersagt. Dennoch gab es schon erste Berichte über Zusammenstöße.

Im Vorfeld der Partie sollen etwa 15 bis 20 vermummte Personen in der Nacht auf Mittwoch in einem Pub im Stadtteil Bockenheim englische Fans angegriffen haben, bereits am Dienstagabend waren am Mainufer im Kneipenviertel Sachsenhausen zwei britische Touristen von einer Gruppe junger Männer angegriffen worden.