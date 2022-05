Tennis: Bastelt Eurosport an spektakulärem Coup mit Boris Becker? Sender widerspricht

Seit seinem Schuldspruch sitzt Boris Becker in England im Gefängnis. Nun wurde berichtet, dass Eurosport einen Plan verfolgen soll, wie der Deutsche weiterhin als Experte tätig sein kann. Da soll aber nichts dran sein.

Der TV-Sender Eurosport soll geplant haben, an Boris Becker als Tennis-Experte festhalten und ihn aus dem Gefängnis in Sendungen zuschalten zu wollen.

Dies berichtete die Schweizer Tageszeitung Blick und verriet, wie dieser Plan verwirklicht werden sollte. Demnach soll der Münchner Sender angeblich mit Beckers Anwälten in Verbindung gestanden haben, ob man ein Home Studio für Becker im Gefängnis einrichten könne.

Allein: An dem Bericht sei nichts dran.

Man möchte nochmal klarstellen, dass „Boris Becker nicht Teil der Eurosport French-Open-Berichterstattung sein wird. Wir werden unser Experten-Team für die French Open demnächst bekanntgeben“, hieß es in einem Eurosport-Senderstatement.

Am 29. April wurde der 54-Jährige in London zu zweieinhalb Jahren Gefängnis wegen Insolvenzverschleppung verurteilt. Seitdem sitzt er im berüchtigten Wandsworth-Gefängnis im Südlondoner Stadtbezirk London Borough of Wandsworth ein. Frühestens nach 15 Monaten kann Becker auf Bewährung aus dem Gefängnis kommen. (BERICHT: Becker: Presse hart bis hämisch)