Bundesliga: Witsel verlässt den BVB - Abgang eines Unvollendeten

Er sei „sehr traurig“ über seinen Abschied, sagte er am Samstag. Nun sucht er sich nach vier Jahren in Schwarz-Gelb eine neue Herausforderung.

Zur Wahrheit gehört aber auch, dass er die in ihn in gesetzten Erwartungen am Ende nicht mehr erfüllen konnte. Witsel wurde zwar Pokalsieger mit dem BVB, ein ganz großer Titel blieb ihm aber verwehrt.