MSV Duisburg feuert Schmidt und holt Ziegner

Schmidt war erst am 18. Oktober 2021 als Nachfolger von Pavel Dotchev geholt worden. "Angesichts der zuletzt ausgebliebenen Ergebnisse und der negativen Tendenz in den Auftritten mussten und wollten wir in der aktuellen Situation, aber auch mit Blick auf die neue Spielzeit handeln", sagte Ralf Heskamp, Geschäftsführer Sport des MSV.