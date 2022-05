Handball European League: Der SC Magdeburg darf noch auf viel Jubel in dieser Saison hoffen

Bennet Wiegert und der SC Magdeburg greifen erneut nach dem Titel in der European League © Imago

Der SC Magdeburg steht erneut im Final Four der European League und kann seinen Titel verteidigen. Es ist nicht der einzige Titel, auf den der SCM noch hoffen darf in dieser Saison.

„Wir sind sehr stolz, das Ticket für das Final Four gebucht zu haben“, sagte der Trainer des SCM nach dem souveränen Einzug ins Halbfinale des Europacups: „Das ist gut für unser Team und gut für den Klub.“

Die Lust auf die kommenden Wochen und der riesige Titelhunger sind beim SC Magdeburg deutlich spürbar. Die Beute im Saisonendspurt könnte schließlich üppiger ausfallen als jemals zuvor in Magdeburg.

In der Liga scheint der erste Meistertitel seit 2001 angesichts eines komfortablen Vorsprungs von sechs Minuspunkten auf den THW Kiel programmiert, und im Europacup winkt beim Finalturnier am letzten Mai-Wochenende (28./29. Mai) die erfolgreiche Titelverteidigung. (SERVICE: Alle Spiele und Ergebnisse)

Leisetreter Wiegert lobt das Team

„Freuen wir uns einfach auf das, was kommt“, sagte Wiegert gewohnt unaufgeregt. Nein, ein Lautsprecher ist der 40-Jährige nicht. Und er wurde es auch nach dem ungefährdeten 30:28 (16:12) im Viertelfinalrückspiel gegen den französischen Vertreter HBC Nantes (Hinspiel 28:25) nicht.

Wiegert spürt: Die Saat, die er beim SCM in den vergangenen Jahren selbst ausgesät hat, geht allmählich auf. Sein Team siegt und siegt und siegt. 50 Pflichtspiele hat Magdeburg in dieser Saison, Wiegerts siebter als SCM-Coach, bereits absolviert - und davon gerade einmal drei verloren. Zwei Mal in der Bundesliga und das Pokalfinale gegen Kiel.