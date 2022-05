Formel 1: Wird Alonso zur Gefahr für Vettel bei Aston Martin?

Spekulationen zufolge hat Aston Martin-Boss Lawrence Stroll Interesse an Fernando Alonso. Wie reagiert Sebastian Vettel?

Nach Platz acht in Imola kann Sebastian Vettel (34) optimistisch zum GP der USA nach Miami fliegen. „Es ist großartig, einen weiteren Straßenkurs im Kalender zu sehen, und die Strecke in Miami sieht wirklich interessant aus", freut sich der Aston Martin-Star aufs nächste Rennen an diesem Wochenende.