Handball: Katsigiannis verlässt Löwen Richtung Lübbecke

Torhüter Nikolas Katsigiannis verlässt den Handball-Bundesligisten Rhein-Neckar Löwen am Saisonende und wechselt zum derzeitigen Tabellenschlusslicht TuS N-Lübbecke. ( Service: Ergebnisse der HBL )

Wie die Ostwestfalen mitteilten, hat der 39-Jährige einen ligaunabhängigen Zweijahresvertrag unterzeichnet. Der ehemalige Nationalspieler war im Oktober 2020 in personeller Not zu den Löwen gewechselt, für die er bislang in 62 Pflichtspielen zum Einsatz kam.