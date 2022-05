FC Bayern zeigt Interesse an Iker Córdoba vom FC Barcelona

Next Musiala gesucht: Welches Bayern-Talent packt den Durchbruch?

Der FC Bayern zeigt Interesse an Iker Córdoba, einem 16 Jahre alten Defensiv-Talent des FC Barcelona.

Iker Córdoba vom FC Barcelona weckt nach SPORT1 -Informationen das Interesse der Münchner. Der Linksfuß, wie Bitshiabu gerade einmal 16 Jahre alt, zeigt überzeugende Leistungen in der Nachwuchsakademie „La Masia“ und gerät allmählich auch auf den Schirm des spanischen Fußballverbandes.

Der lud ihn bisher nämlich noch nicht zu Junioren-Nationalteams ein, weil er körperlich meist unterlegen und viel zu klein für einen Verteidiger war. Córdoba machte innerhalb der letzten zwölf Monaten jedoch einen gewaltigen Satz in die Höhe, wuchs über 15 Zentimeter. Seine Körpergröße beträgt nun um die 1,85 Meter.

Vielseitiger Verteidiger aus La Masia

Was für ein Spielertyp ist Córdoba? Der Youngster kommt hauptsächlich in der Innenverteidigung zum Einsatz, kann aber auch hinten links und auf der Sechser-Position spielen. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1 -Transferticker)

Scouts beschreiben ihn als technisch beschlagenen, spielintelligenten und schnellen, wenn auch immer noch sehr schmächtigen Spieler, der in Sachen Physis noch die größten Schritte zu gehen habe.

Bayern bei Iker Córdoba in Lauerstellung

Wie stehen ihre Chancen? Nicht schlecht! Zum einen fühlt sich Córdoba nach SPORT1-Informationen vom Interesse aus München geehrt, zum anderen läuft auch sein Vertrag in Barcelona am 30. Juni aus. Die Bayern sind in Lauerstellung!