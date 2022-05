Manchester United: Trauriger Abschied für Jesse Lingard - Bruder giftet gegen Rangnick

Der 3:0-Erfolg von Manchester United gegen den FC Brentford war das letzte Heimspiel im Old Trafford in der laufenden Saison. Für Jesse Lingard war es sogar das letzte Heimspiel jemals für die Red Devils, der 29-Jährige verlässt den Verein kommenden Sommer ablösefrei. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Premier League)

Umso enttäuschender war es für ihn, dass United-Trainer Ralf Rangnick an diesem Tag keine Verwendung für ihn hatte. Der 63-Jährige ließ das Eigengewächs 90 Minuten auf der Bank schmoren.

Lingard-Bruder ätzt: „Einfach nur stillos“

„20 Jahre Schweiß und Tränen, vier wichtige Titel, drei Finaltore und dann so ein Abschied... Kein Wunder, dass sie nächste Saison nur in der Conference League spielen... Einfach nur stillos“, postete der Lingard-Bruder in seiner Story.