FC Bayern: Kuriose WG-Ausschreibung mit Kinderzimmer von Thomas Müller

Rückblick ins Kinderzimmer! So verkündet Bayern die Müller-Verlängerung

Am Dienstag wurde die Vertragsverlängerung von Thomas Müller beim FC Bayern bekannt . Der Ort der Vertragsunterschrift war sehr speziell. Im eigenen Kinderzimmer setzte Müller in Anwesenheit von Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic seine Unterschrift unter den bis 2024 datierten Vertrag. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Eine originelle Idee, die die Kreativität eines Internet-Users förderte. So wurde aus dem Kinderzimmer per Bildbearbeitung prompt eine Wohnungsanzeige für ein WG-Zimmer auf einem bekannten Immobilienportal erstellt, das vor witzigen kleinen Details nur so strotzt und die Verlängerung Müllers auf eine humorvolle Art und Weise bekannt gibt.