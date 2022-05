NFL: Neue deutsche Hoffnung Marcel Dabo - was ihn bei Indianapolis Colts erwartet

„Ich bin so glücklich. Ich habe sehr gehofft, in Indy zu landen. Die Gespräche allen haben mir das Gefühl gegeben, dass es für mich der ideale Ort ist“, erklärte der 22-Jährige. (SERVICE: NFL-Wissen - die Positionen im Football)

Dabo folgt Werner zu den Colts

Der Defensive Back spielte zuletzt für Stuttgart Surge in der European League of Football und wurde als Defensive Rookie des Jahres ausgezeichnet. Beim International Combine hatte er bereits für Furore gesorgt und machte schon da bei den Colts Eindruck. Das Team traf sich danach mit Dabo, jetzt schlug die Franchise im Rahmen des IPP zu.

Ab sofort muss sich Dabo dann in den USA beweisen und will es besser machen als Moritz Böhringer. Der Receiver kam 2016 ebenfalls ohne College-Erfahrung in die Liga und wurde von den Minnesota Vikings sogar im NFL-Draft ausgewählt.

Dabo: Gilmore als Konkurrent

Auch für Dabo wird es ein harter Weg. Bereits in der vergangenen Saison zählten die Colts zu den besten Defensiv-Mannschaften der Liga, das Talentlevel ist also schon hoch.

Dabo: Schafft er den Sprung in den Kader?

Für Dabo sind vor allem Will Redmond, Tony Brown, Chris Wilcox, Marvell Tell III, Alexander Myres, Anthony Chesley die direkten Konkurrenten. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NFL)

So wichtig sind die NFL-Spiele in München und Frankfurt für Deutschland

Der Stuttgarter spielte zwar in den USA am College, schaffte es aber erst als Pathway-Projekt in die NFL. Bei den New England Patriots entwickelte er sich zur festen Kadergröße und unterschrieb zur neuen Saison bei den Las Vegas Raiders einen Vertrag über 1,5 Millionen Dollar.