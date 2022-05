FC Bayern: Thomas Müller verlängert - folgen Robert Lewandowski, Manuel Neuer und Serge Gnabry?

Rückblick ins Kinderzimmer! So verkündet Bayern die Müller-Verlängerung

Während das Urgestein also bis 2024 in Diensten seines Kindheitsklubs steht, ist die Zukunft dreier anderer Bayern-Profis weiter ungeklärt. (BERICHT: Darum ergibt der Ibiza-Trip jetzt Sinn)

Robert Lewandowski

Die Bayern verhandelten vergangene Woche mit Berater Pini Zahavi, den Ex-Präsident Uli Hoeneß einst als „Piranha“ bezeichnet hatte, in den „Südtiroler Stuben“, einem Schuhbeck-Restaurant in der Münchner Innenstadt.

Was Lewandowski irritiert: Nach SPORT1 -Informationen hat ihm der Rekordmeister noch immer kein offizielles Vertragsangebot unterbreitet. Er fühlt sich nicht ausreichend wertgeschätzt, auch weil immer wieder Gerüchte um mögliche Nachfolger aufploppen. Nicht zuletzt deshalb kann sich der 33-Jährige durchaus einen Abgang vorstellen – bereits in diesem Sommer.

Klar ist für sie: Solange sie keinen geeigneten Nachfolger an der Angel haben, wollen sie Lewandowski auf keinen Fall ziehen lassen. Das Szenario eines ablösefreien Abgangs 2023 ist intern bereits ein Thema. Eine klare Tendenz dürft sich aber erst nach dem zweiten Treffen mit Zahavi abzeichnen.

Manuel Neuer

Serge Gnabry

Was bei Neuer so einfach aussieht, wird beim 26 Jahre alten Offensiv-Star wieder kompliziert.

Nach SPORT1 -Informationen steht inzwischen sogar ein Abgang des deutschen Nationalspielers zur Diskussion - so sehr ihn Trainer Julian Nagelsmann auch mag und so gut er auch bei seinen Mitspielern ankommt.

Knackpunkt bei den Verhandlungen: Gnabry würde gerne in dieselbe Gehaltskategorie wie Leroy Sané und Kingsley Coman aufsteigen, die beide über 15 Millionen Euro verdienen. Die Bayern sollen mittlerweile grundsätzlich bereit dazu sein, ihm dieses Salär zu bieten.

Doch Geld allein ist für ihn nicht entscheidend. Es geht auch um sportliche Wertschätzung in Form von Spielzeit in „großen“ Spielen und auch um seine Position. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Kommt Gnabry unter Nagelsmann aktuell meist über die rechte Seite um Einsatz, würde er sich mehr über eine Rolle in der Zentrale freuen, wo die Bayern allerdings überbesetzt sind. Höchst fraglich also, ob Nagelsmann auf diesen Wunsch eingehen kann.

Wichtig derweil für die Bayern-Bosse: Sie wollen Gnabry keinesfalls ablösefrei gehen lassen. Bleibt also nur eine baldige Vertragsverlängerung oder ein Verkauf im Sommer.

Die Uhr tickt also allmählich - allerdings nicht für Gnabry, der nach SPORT1 -Informationen keine Eile hinsichtlich einer Vertragsunterschrift sieht und sich mehrere Optionen offen halten möchte.

Den Bayern könnte ein zweiter Fall Niklas Süle oder David Alaba drohen! Ein ablösefreier Wechsel hätte den Vorteil für Gnabry, dass vor allem finanziell mehr für ihn rausspringen würde als bei einer Verlängerung in München - in puncto Gehalt, aber auch in puncto Handgeld.