Formel 1: Endlich Hoffnung für Hamilton? Mercedes-Boss Wolff kündigt "Experimente" an

Mercedes will die Lücke zu den Spitzenteams schließen. Bereits beim Grand Prix in Miami sollen bei den Autos einige Veränderungen vorgenommen werden. Toto Wolff kündigt Experimente an.

Mercedes: Wolff kündigt Experimente an

Doch beim nächsten Rennen in Miami am kommenden Wochenende soll endlich die Aufholjagd starten.

“Seit unserer Rückkehr aus Italien haben wir so viel wie möglich gelernt, und parallel dazu haben wir im Windkanal und in Simulationen weitere Erkenntnisse gewonnen“, sagt Motorsportchef Toto Wolff. (DATEN: Die Teamwertung der Formel 1 )

Der Boss fügt an: „Wir haben mehrere Wege gefunden, um das Auto zu verbessern. In Miami werden wir Experimente durchführen, um diese Simulationen zu korrelieren und hoffentlich den Entwicklungsweg für die kommenden Rennen zu bestätigen.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)

Wolff: „Feuer ist im Team entfacht“

“In diesem Zusammenhang kommt mir das Sprichwort ‚Ruhige See macht keine guten Segler“ in den Sinn“, sagt der Österreicher. „Dieses Team hat über viele Jahre hinweg seine Widerstandsfähigkeit unter Beweis gestellt, und der schwierige Start in diese Saison hat in jedem Teammitglied ein Feuer entfacht, um die Situation zu korrigieren.“