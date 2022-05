EU Masters: 12:0 - LDLC OL sorgt für Novum!

Der französische Meister LDLC OL steht ungeschlagen im Finale der European Masters © EU Masters via Twitter

9:0 lautete die Bilanz von LDLC OL vor dem Halbfinale gegen das polnische Team von AGO ROGUE. Weder in der Gruppe, als man sowohl die Unicorns of Love Sexy Edition, den BISONS ECLUB oder Atleta Esport jeweils zweimal geschlagen hat, noch im Quarterfinal, als man X7 Esports mit 3:0 nach Hause schickte, gelang es den Gegner dem französischen Meister auch nur ein Spiel abzunehmen.

AGO ROGUE hingegen kam knapp vor Eintracht Spandau als Zweiter aus der Gruppe, konnte sich dann aber souverän gegen das norwegische Team Bifrost mit 3:0 durchsetzen. Im Duell mit LDLC OL fand sich der Ultraliga-Meister dennoch in der Underdog-Rolle wieder.

LDLC OL fertigt nächsten Gegner ab

Game 1 verlief weitestgehend unspektakulär und endete in einem klaren Sieg für LDLC OL. Nach 33 Minuten sprengte der französische Meister den Nexus des Gegners. Vor allem AD-Carry Thomas „Exakick“ Foucou machte seiner Job-Bezeichnung alle Ehre und teilte gut 40% des gesamten Team-Schadens aus.

In Spiel 2 versuchte AGO ROGUE den französischen Favoriten mit einigen Off-Meta-Picks zu überraschen und lockte auf der Top-Lane Tryndamere und im Jungle Evelyn ein. Geholfen hat das aber nichts. Trotz gutem Beginn war es am Ende wieder LDLC OL‘s Bot-Lane um Exakick und Support-Spieler Mads „Doss“ Schwartz, die das Spiel zugunsten des LFL-Teams dominierten. Nach gerade einmal 25 Minuten stand es 2:0 in der Best-of-Five-Serie.