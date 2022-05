NFL in München: Superstar Brady fordert Seattle

Die Football-Fans in München können sich auf ein echtes Schmankerl freuen. Superstar Tom Brady fordert in der bayerischen Landeshauptstadt am 13. November (15.30 Uhr) mit seinen Tampa Bay Buccaneers die Seattle Seahawks. Den Gegner und den genauen Termin für das Spiel in der Allianz Arena gab die National Football League (NFL) am Mittwoch bekannt.