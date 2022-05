eSports: Valorant-Team entlassen - Alliance steht vor Neuausrichtung

Die schwedische eSports-Organisation Alliance plant einen Umbruch des bestehenden Valorant-Rosters. Dieses soll in Zukunft aus nordischen Spielern bestehen. © Alliance

Von dem ehemalig aus fünf Spielern bestehenden Roster halten die Schweden lediglich an Mathias „SEIDER“ Seider sowie Coach Casper „Desmo“ Rasmussen fest. Beide stammen aus Dänemark.

Planung für die kommenden Jahre - Alliance

Zu den Abgängen zählt auch der deutsche Valorant-Profi Niels „luckeRRR“ Jasiek, der zuvor für die Ninjas in Pyjamas aktiv gewesen ist, zuletzt bei Alliance aber als inaktiv geführt wurde.

Von offizieller Seite heißt es, dass die europäische beziehungsweise EMEA-Szene zu einer der am härtesten umkämpften Valorant-Regionen der Welt gehöre und die Organisation daher eine Neuausrichtung in den kommenden Monaten vorantreiben wolle.

Auch in Vorbereitung auf die folgenden Jahre in der Valorant Champions Tour. Alliance gehört zwar zu den profiliertesten eSports-Organisationen der Welt, jedoch blieb dem Team in Valorant der große Erfolg bislang verwehrt.