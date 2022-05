DFB-Team in der Nations League ohne ter Stegen

Zum Auftakt der Nations League trifft Flicks Team am 4. Juni in Bologna auf Europameister Italien. Es folgen Partien gegen England am 7. Juni in München und gegen Ungarn in Budapest am 11. Juni. Den Abschluss bildet das Rückspiel gegen Italien am 14. Juni in Mönchengladbach. Die beiden ausstehenden Begegnungen mit England und Ungarn finden im September statt.