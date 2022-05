Tennis: Sabine Lisicki hofft nach Comeback auf Wildcards in Deutschland

„Ich würde unwahrscheinlich gerne in Deutschland spielen. Selbstverständlich auch in Berlin, bei meinem Heimatverein“, sagte die 32-Jährige, die in den USA ihre ersten Matches seit knapp anderthalb Jahren absolvierte, der Süddeutschen Zeitung .

"Das würde mir die Welt bedeuten. Aber das liegt nicht in meiner Hand", fügte Lisicki an, die eine lange Verletzungspause hinter sich hat: "Von daher warte ich ab, angefragt habe ich. Ich werde auf jeden Fall WTA-Turniere auf Rasen spielen, ich kann ja auch auf einige Starts durch mein Protected Ranking zurückgreifen."

Lisicki: „Andere hätten aufgehört“

Bei dem ITF-Turnier in Bonita Springs war Lisickis lange Leidenszeit mit ihrer Teilnahme an der Qualifikation zu Ende gegangen.

Nun gelte es, an vielen Dingen weiterzuarbeiten. „Am meisten fehlt natürlich die Routine, in den Bewegungen, in den Laufwegen, in den Schlägen, im Timing“, sagte Lisicki.