FIFA 22: Wer zieht ins Grand Final ein? Die Playoffs der Virtual Bundesliga

Am Wochenende geht die Solodisziplin mit den Playoffs der VBL in die nächste Runde. Wir klären die wichtigsten Fragen rund um das Ausscheidungs-Turnier.

Das Teilnehmerfeld für die Playoffs der deutschen Meisterschaft der Einzelspieler ist komplett. Am 7. und 8. Mai 2022 treten 128 ambitionierte FIFA-Zocker gegeneinander an, um die verbleibenden 16 Tickets für das Grand Final der Virtual Bundesliga auszuspielen. Die andere Hälfte ergibt sich aus der Abschlusstabelle der Club Championship und steht damit bereits fest. Hier konnten jeweils die vier besten Teams beider Divisionen zwei Profis aus dem eigenen Roster nominieren.

Wer ist dabei?

Ein Großteil der Playoff-Plätze wurde über die VBL Open, in denen sich von November 2021 bis März 2022 pro Monat 20 Spieler qualifizieren konnten, ermittelt. Wer über 60 Partien hinweg konstant gute Leistungen gebracht hat, konnte sich in der Rangliste seiner Konsole behaupten. Auf diesem Weg hat es mit Dylan „DullenMIKE“ Neuhausen u.a. der unterlegene Finalist des Vorjahres geschafft. Auch der amtierende Weltmeister Mohammed „MoAuba“ Harkous nahm die Hürde mit Bravour.

Dazu fanden in dieser Saison noch vier Community Cups (zwei je Konsole) statt, in denen einzig der Gewinner in die nächste Runde einzog. Auf der Xbox konnten sich mit NEO-eSportler Lenard „xLennyyy“ Peters sowie Sören „Kiwi0025″ Ibsch bekannte Namen durchsetzen, während es auf der PlayStation in beiden Fällen zu Überraschungen kam. Komplettiert wird das Feld durch 24 Pros aus der Klubmeisterschaft. Die Vereine auf den Plätzen fünf bis zehn dürfen je zwei Spieler entsenden.

Wie funktioniert der Modus?

Am Sonntag steht noch die fünfte und letzte Runde an. Mittels des Swiss-Formats wird die Anzahl der Spieler halbiert, sodass lediglich 32 Pros in die Double Elimination-Phase starten. Gleiches gilt für die Xbox-Seite. Hier kristallisiert sich dann heraus, wer weiterhin auf den Titel des Landesmeisters hoffen kann. Insgesamt acht Spieler je Konsole ziehen in das Final-Turnier der Virtual Bundesliga am 4. und 5. Juni in Köln ein.