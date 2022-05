Europa League, Eintracht Frankfurt - West Ham United: Englische Fans in Pub angegriffen

Vor dem Halbfinal-Rückspiel in der Europa League zwischen Eintracht Frankfurt und West Ham United gibt es bereits Ärger unter den Fans. Laut der Frankfurter Polizei wurden dabei englische Fans angegriffen.

Wie die Frankfurter Polizei mitteilte, sollen etwa 15 bis 20 vermummte Personen in der Nacht zu Mittwoch in einem Pub im Stadtteil Bockenheim englische Fans angegriffen haben. (Europa League: Eintracht Frankfurt - West Ham United, Do. ab 21 Uhr im Liveticker)