NFL in Deutschland: Tom Brady mit Buccaneers gegen Seattle Seahawks in München

Hier verkündet Goodell vier NFL-Spiele in Deutschland

Der Gegner für Tom Brady und die Tampa Bay Buccaneers beim Gastspiel in München ist fix!

Wie die NFL am Mittwoch bekannt gab, wird der siebenmalige Super-Bowl-Sieger Brady am 13. November gegen die Seattle Seahawks antreten. (BERICHT: Alles Infos zum NF-Spiel in Deutschland)