NFL: Tom Brady knackt nächste Rekordmarke

Der GOAT geht nach seinem Rücktritt vom Rücktritt im Alter von 44 Jahren in seine 23. NFL-Saison und hat nun nach dem Draft 2022 jetzt einen neuen Mitspieler, der noch gar nicht geboren war, als Brady seine Karriere in der NFL begann. (NFL-Transfers - die größten Trades und heißesten Gerüchte im TICKER)

Nächster Altersrekord für Brady

Zu jener Zeit war Brady bereits ganze sechs paar Tage in der NFL! Er wurde am 16. April 2000 von den New England Patriots in die Football-Liga gewählt.