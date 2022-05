Fußball und Psychologie: Lernen aus Gruppentherapie - Flutlicht an! mit Mara Pfeiffer

Gewinnt eine Mannschaft, ist scheinbar alles in Ordnung, Fragen werden erst in Misserfolgsserien gestellt.

Dieser verkürzte Blick gilt freilich nicht im Inneren der Vereine, wo der Tross an Menschen, die Spieler, Leistung und Optimierung im Blick haben, in den vergangenen Jahren stetig gewachsen ist. Im Block darf das Spiel rein emotional verhandelt werden, im Maschinenraum der Klubs will man es verstehen – und verbessern.