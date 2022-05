Bundesliga: VfL Bochum verpflichtet Stürmer Hofmann aus Karlsruhe

XXL-Partymarathon! So feiert Bochum den Klassenerhalt

Der VfL Bochum verkündet seinen ersten Zugang für die neue Saison. Philipp Hofmann wechselt an die Castroper Straße.

Wie erwartet wechselt Stürmer Philipp Hofmann ablösefrei vom Zweitligisten Karlsruher SC an die Castroper Straße, der 29-Jährige unterschrieb bis Sommer 2024.

Der VfL war sich angeblich bereits seit Wochen mit Hofmann einig - allerdings nur über einen Transfer in die Bundesliga.

Dieser wurde nun nach dem 4:3 am Samstag in Dortmund, das den Ligaverbleib sicherte, vollzogen.

Schindzielorz freut sich über Verlängerung

Und weiter: „Er ist ein Teamplayer, der aus unserer Sicht die nötigen Fähigkeiten und mentale Robustheit mitbringt, um sich auch in der für ihn neuen Umgebung - und damit meine ich nicht nur den VfL, sondern auch die Bundesliga - durchzusetzen.“

Hofmann trifft in der 2. Liga seit Jahren zuverlässig. In der aktuellen Saison war er bereits 18-mal erfolgreich, insgesamt kommt der frühere U21-Nationalspieler in 207 Einsätzen im Unterhaus für verschiedene Klubs auf 71 Treffer.