Rocket League: G2 weiter dominant - SSG scheitert knapp am Major-Champ

Atomic, Chicago und JKnaps machen beim Regional genau da weiter, wo sie beim Major aufgehört haben © G2 via Twitter

Am Wochenende sind die ersten Regional-Events des Spring Splits über die Bühne gegangen. Die beiden großen Regionen EU und NA spielen erneut versetzt und den Anfang haben die Nordamerikaner gemacht.

Nach drei aufregenden Tagen und der ein oder anderen Überraschung war es G2, die nach dem Triumph beim Winter Split Major in LA offenbar genau da weitermachen, wo sie im großen Finale gegen Team Queso aufgehört haben.

Rocket League: Finalsieg gegen SSG

Der erste Tag des Events endete mit einem Knall, als der ehemalige Dominator NRG wie schon beim Major früh die Segel streichen musste. Nach zwei sauberen Sweeps in drei Matches war für die ehemaligen Weltmeister schon am Freitag Schluss.

Der große Favorit G2 nahm währenddessen erneut den kürzesten Weg durch das Turnier. Nach in weiten Teilen ungefährdeten Siegen gegen Friends, Complexity Gaming, Ghost Gaming und gegen den FaZe Clan war das Finale erreicht, wo es gegen Space Station Gaming ging, die sich zuvor gegen FaZe für die Niederlage in den Upper Bracket Semis revanchieren konnten.

Das Grand Final nahm dann einen ähnlichen Verlauf wie beim Major gegen Team Queso. Das erste Best-of-7 ging mit 4:3 an Spacestation, den folgenden Bracket Reset konnten Jacob „JKnaps“ Knapman, Reed „Chicago“ Wilen und Massimo „Atomic“ Franceschi dann mit 4:2 für sich entscheiden. Der Sieg war gleichbedeutend mit der Qualifikation für die World Championships.

Weitere Ergebnisse der RLCS

Am Wochenende wurden außerdem die ersten Regionals des Spring Splits in den Regionen Oceania, Asia-Pacific South und Middle East and North Africa ausgespielt.