Sportwetten: Frankfurt und Leipzig in Rückspielen Favoriten

Die Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt und RB Leipzig gehen favorisiert in ihre Halbfinal-Rückspiele in der Europa League.

Frankfurt am Main (SID) - Die Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt und RB Leipzig gehen favorisiert in ihre Halbfinal-Rückspiele in der Europa League. Laut Sportwettenanbieter bwin läuft alles auf ein deutsches Finale am 18. Mai in Sevilla hinaus.