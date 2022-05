Premier League: Vater von Christian Pulisic kritisiert indirekt Thomas Tuchel und FC Chelsea

So auch bei der bitteren 0:1-Niederlage gegen den abstiegsgefährdeten FC Everton am vergangenen Wochenende . Erst in der 68. Minute durfte er für César Azpilicueta das Feld betreten, konnte jedoch keine entscheidenden Offensivakzente mehr setzen.

Pulisic-Vater meldet sich zu Wort

Der inzwischen gelöschte Tweet sorgt für mächtig Wirbel in England, viele interpretieren ihn als Kritik an Chelsea-Trainer Thomas Tuchel. Der 48-Jährige bevorzugt in dieser Saison eher Spieler wie Kai Havertz, Timo Werner und Mason Mount in der Offensive.