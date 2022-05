NFL-Skandal bei Cleveland Browns? Urteil zum angeblichen Verlier-Befehl von Hue Jackson

Tränen bei Freundin: So emotional war der NFL-Draft für Österreichs Hoffnung

Die Anschuldigungen deuteten einen Skandal an: Wurde Cheftrainer Hue Jackson von den Cleveland Browns befohlen, absichtlich Spiel zu verlieren? Die Liga hat nun ein Urteil gefällt.

Die NFLK gab am Montag bekannt, dass Jacksons Vorwürfe nicht belegbar sind und bei einer unabhängigen Prüfung keine Beweise gefunden wurden.

Es heißt in einem Statement, dass die Anschuldigungen nicht begründet werden konnten. Zudem habe Jackson zunächst einem Treffen mit den Ermittlern zugestimmt, aber letztlich seine Meinung noch geändert.

Boni für das absichtliche Verlieren?

In der Erklärung zum Urteil schrieben die Browns, dass sie die Untersuchungen und das Ergebnis sehr schätzen: „Wir haben die ganze Zeit gewusst, dass die Anschuldigungen kategorisch falsch sind.“

Der Ex-Browns-Coach deutete im vergangenen Februar an, dass die Franchise absichtlich verlieren wollte, um früher im NFL-Draft an der Reihe zu sein.

Jackson wurde 2018 entlassen

Zur Erklärung: Im NFL-Draft haben die Teams die Möglichkeit, die besten Talente aus dem College auszuwählen und für ihre Mannschaft zu verpflichten. Je schlechter die Teams in der regulären Saison abgeschlossen haben, desto früher dürfen sie im Draft wählen und bekommen dadurch die besten neuen Spieler.

Daher ist „Tanking“, also das absichtliche Verlieren von Spielen, eine bekannte Taktik. Öffentlich zugegeben wird diese allerdings nicht.

So bekam Cleveland unter Jackson als schlechtestes Team der NFL in den Spielzeiten 2016 und 2017 jeweils den Nummer-1-Pick - und wählte Myles Garret (Defensive End) und Baker Mayfield (Quarterback) in den folgenden Drafts aus.