VfB Stuttgart: Guido Buchwald kritisiert Kaderplanung wegen zu vieler Talente

Buchwald übt Kritik an VfB-Kader-Konstellation

„Man hat in der Kaderplanung zu sehr auf feine Fußballer und sehr viel auf Jugend gesetzt. Man kann nicht immer in die Zukunft investieren und die Gegenwart vergessen. Das ist ein Grund warum der VfB so schlecht da steht", sagte der Weltmeister von 1990 gegenüber Sky.