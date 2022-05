Pesic nach EuroLeague-Run stolz: "Man kann nur großen Respekt haben"

Durch ein 72:81 (37:31) beim FC Barcelona hatte der fünfmalige deutsche Meister wie schon im Vorjahr im entscheidenden fünften Viertelfinale das Ticket für das Final Four verpasst.

„Man hat gesehen, was Heimvorteil bedeutet. Deswegen spielt man die ganze reguläre Saison, dass man diesen Heimvorteil hat“, sagte Pesic.

Pesic: „Hoffe, wir gewöhnen uns daran“

„Es ist schon beeindruckend, dass wir das zweite Jahr in Spiel fünf sind. Ich hoffe, wir gewöhnen uns dran“, sagte Pesic schon vor dem Spiel, „es scheint so, als wenn wir Vertrauen in unsere Möglichkeiten haben.“