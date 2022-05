Champions League: Liverpool-Coach Jürgen Klopp ärgert eine Frage nach Villarreal-Spiel

Jürgen Klopp und der FC Liverpool drehen nach einer schwachen ersten Hälfte das Spiel beim FC Villarreal. Danach verrät der Reds-Coach, was er zu seinem Co-Trainer in der Halbzeit sagte. Eine Frage ärgert ihn.

Eine Halbzeit lang war Jürgen Klopp seine Verärgerung anzusehen, am Ende warf er mit einem zufriedenen Lächeln den mitgereisten Anhängern des FC Liverpool Kusshändchen zu. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Champions League)

Beim widerspenstigen FC Villarreal genügte den Reds eine überzeugende Leistung nach der Pause, um nach einem 0:2-Rückstand noch mit 3:2 (0:2) souverän ins Endspiel der Champions League am 28. Mai im Stade de France bei Paris einzuziehen . Gegner wird Real Madrid oder Manchester City sein.

„Die haben Dampf gemacht, das kleine Stadion war on fire, die haben uns den Schneid abgekauft. Wir hatten keinen Rhythmus.“

Das änderte sich nach der Pause. Doch was war der Schlüssel für den Erfolg - gab es eine wütende Halbzeitansprache von Klopp? (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)

Klopp sagte dazu zu Experte Patrick Owomoyela, den er in ihrer gemeinsamen Zeit beim BVB trainierte: „Als ich noch Owo trainiert habe, wär ich noch mehr aus dem Sattel gegangen. Ich habe zu Peter Krawitz ( Co-Trainer, Anm. d. Red. ) im Reingehen gesagt: Find Halbräume. Szenen, wo wir uns gut bewegt haben. Er meinte kurz danach: ‚Nichts gefunden‘. (lacht) Also musste man mehr erklären.“

Liverpool hatte nach dem 2:0 im Hinspiel an der Anfield Road alle Trümpfe in der Hand, verlor sie aber in einer schwachen ersten Halbzeit im brodelnden Estadio de la Ceramica.