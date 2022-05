2. Liga: SC Paderborn 07 – SV Sandhausen (Freitag, 18:30 Uhr)

Am Freitag geht es für die Sandhäuser zu einem Gegner, dem zuletzt vieles gelang: Seit fünf Partien ist der SCP nun ohne Niederlage. Gegen FC Hansa Rostock war für Paderborn im letzten Spiel nur ein Unentschieden drin. Sandhausen zog gegen den FC Schalke 04 am letzten Spieltag mit 1:2 den Kürzeren. Im Hinspiel wurde kein Sieger ermittelt. Die Mannschaften hatten sich remis mit 1:1 getrennt.

Die Heimbilanz des SC Paderborn 07 ist ausbaufähig. Aus 16 Heimspielen wurden nur 16 Punkte geholt. Kurz vor Saisonende belegt der Gastgeber mit 48 Punkten den siebten Tabellenplatz. Der SCP tritt mit einer positiven Bilanz von elf Punkten aus den letzten fünf Spielen an.

In der Schlussphase der Saison befindet sich der SV Sandhausen in der Tabelle über dem ominösen Strich. Wer den Gast als Gegner hat, kann sich auf eine harte Partie einstellen. Schon 85 Gelbe Karten kassierte die Mannschaft in dieser Saison.