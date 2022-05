Premier League: Platzt der Chelsea-Verkauf doch noch? Zweifel an Abramowitsch-Versprechen

Doch nun könnte der milliardenschwere Deal auf den letzten Metern doch noch in die Brüche gehen. Wie unter anderem die seriösen englischen Tageszeitungen The Guardian und die Times berichten, wachsen die Zweifel. (DATEN: Die Tabelle der Premier League)

Grund: Plötzlich besteht die Sorge, dass Noch-Chelsea-Eigner Roman Abramowitsch sein Versprechen, auf eine Rückzahlung der Kredite des Klubs zu verzichten, rückgängig machen könnte. Die Verbindlichkeiten liegen in einer Höhe von rund 1,6 Milliarden Pfund.

Verhandlungstrick von Abramowitsch?

Warum daran nun Zweifel aufkommen? Der FC Chelsea soll bei Gesprächen mit der britischen Regierung vergangene Woche eine Umstrukturierung des Verkaufsmodalitäten angestrebt haben. Dabei wurde vorgeschlagen, dass die Schulden von Chelseas Mutterkonzern, Fordstam Ltd, an Camberley International Investments (CII) ausgezahlt werden sollen.

Und hier liegt der Haken, denn CII soll Verbindungen zu Abramowitsch oder aber dessen Familienmitgliedern haben. Das Vermögen des russischen Oligarchen ist nach dem Angriffskrieg seines Heimatlandes auf die Ukraine in England eingefroren. Die britische Regierung will auf jeden Fall verhindern, dass Geld an sanktionierte Personen fließt.