Einziger Kandidat: FEI-Präsident De Vos vor Wiederwahl

Ingmar De Vos steht vor seiner dritten Amtszeit als Präsident des Reitsport-Weltverbandes FEI. Der 58-jährige Belgier hat bei der Wahl in Kapstadt am 13. November wie vor vier Jahren keinen Gegenkandidaten bzw. keine Gegenkandidatin. IOC-Mitglied De Vos, seit 2014 an der FEI-Spitze, würde bis 2026 weitermachen.