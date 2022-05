Basketball EuroLeague: Viertelfinal-Showdown Barca - Bayern LIVE im TV, Stream, Ticker

Die Basketballer des FC Bayern spielen am Dienstag in Barcelona um den Einzug ins Final Four der EuroLeague. SPORT1 begleitet den Showdown im Liveticker.

Die Münchner treten in der Basketball EuroLeague zum entscheidenden fünften Spiel im Viertelfinale der Playoffs beim FC Barcelona an. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der EuroLeague)

„Das wäre natürlich schon ein wahnsinniger Schritt, weil wir in unserer Planung eigentlich noch nicht so weit sind. Wir wollen in die europäische Spitze und bauen das sukzessive auf. Wenn wir jetzt schon ins Final Four kommen, wäre das natürlich Wahnsinn, grandios“, sagte Bayern-Präsident Herbert Hainer der Abendzeitung.