NFL: Footballer Dabo geht zu den Colts

Der Reutlinger Footballprofi Marcel Dabo ist seinem NFL-Traum ein Stück näher gekommen: Der 22 Jahre alte Defensivspieler heuert in der US-Profiliga bei den Indianapolis Colts an, wie die Liga am Dienstag bekanntgab.

"Danke an alle, die Teil meines Weges waren! Jetzt geht die Arbeit erst richtig los", schrieb der Defensive End auf Instagram. Dabo hat in der vergangenen Saison bei Stuttgart Surge in der neu gegründeten European League of Football (ELF) gespielt und wurde zum Defensiv-Rookie des Jahres gewählt.