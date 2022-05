"Leistungen zu schwach": VW-Boss Diess kritisiert VfL Wolfsburg

Volkswagen-Vorstandsboss Herbert Diess hat deutliche Kritik an der Entwicklung des Bundesligisten VfL Wolfsburg geübt.

„Unser Verein gehört zu denen, die in Deutschland mit am besten ausgestattet sind. Und dafür sind die Leistungen, finde ich, zu schwach“, sagte der 63-Jährige in einem Talk der Wolfsburger Nachrichten und Wolfsburger Zeitung.